Diputado Arturo Zubía lleva apoyos a la comunidad de La Enramada y refrenda compromiso en el distrito XX.

La Enramada, Camargo, Chih.— El diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Arturo Zubía Fernández, realizó una visita a la comunidad de La Enramada, en el municipio de Camargo, con el propósito de entregar apoyos directos a las escuelas y a las familias del lugar, reafirmando su compromiso de mantener un trabajo cercano y permanente en cada rincón del distrito.

Durante la gira de trabajo, el legislador entregó un tinaco, uniformes deportivos y tenis para todos los alumnos de la escuela primaria Francisco González Bocanegra y de la Telesecundaria 6167, fortaleciendo las actividades educativas, deportivas y el bienestar de los estudiantes.

Además, se hizo entrega de maíz y cobijas para todas las familias de la comunidad, atendiendo necesidades prioritarias y reiterando el compromiso de apoyar a quienes más lo requieren.

“Este apoyo es también un recordatorio de que no están solos, de que cuentan con su diputado y con un equipo que trabaja todos los días para servirles con responsabilidad y cercanía”, expresó Zubía Fernández.

Atendiendo una solicitud de los vecinos, el legislador se comprometió a gestionar los trabajos de bacheo en la carretera que conduce a La Enramada, vía que actualmente presenta múltiples afectaciones y dificulta el tránsito diario de las familias de la zona.

Arturo Zubía reiteró que su labor como representante popular no se limita a las tareas legislativas, sino que implica recorrer las comunidades, escuchar directamente a la gente y responder con hechos.

“Mi compromiso es seguir caminando junto a ustedes, atendiendo sus necesidades con hechos y no solo con palabras. Estoy a sus órdenes, siempre”, concluyó el diputado.