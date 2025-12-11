Exige Alma Portillo funcionamiento inmediato del Hospital de Gineco-obstetricia de Parral.

Formula preguntas a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas sobre prórrogas recientes para su puesta en operaciones; se debe atender la maternidad de manera oportuna

CHIHUAHUA, Chih-. Alma Portillo, legisladora parralense de Movimiento Ciudadano, alzó la voz en tribuna para exigir el funcionamiento total del Hospital de Gineco-obstetricia de Parral, luego de las repetidas prórrogas de entrega a las chihuahuenses.

Mediante un posicionamiento, la diputada dirigió un conjunto de cuestionamientos al secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chánez Peña, con el propósito de esclarecer el avance físico y financiero de la obra, así como los factores que han impedido su conclusión.

La legisladora habló de la necesidad de contar con información clara sobre las recientes modificaciones contractuales, incrementos presupuestales y ampliaciones de plazo que pudieran justificar los retrasos registrados, ya que se han establecido como causas de que no esté operando como debiera de ser.

Recordó que este hospital es una obra fundamental para garantizar la atención de mujeres, niñas, niños y recién nacidos en toda la región sur de Chihuahua, por lo que es indispensable conocer la capacidad instalada con la que operará, incluyendo el número de camas censables y no censables, consultorios, salas de expulsión, quirófanos, área de urgencias y terapia intensiva neonatal.

Asimismo, la legisladora destacó la importancia de que el nosocomio pueda absorber la demanda de atención de Santa Bárbara, San Francisco del Oro, Matamoros, Valle de Zaragoza y de los demás municipios de la zona, con el fin de asegurar una cobertura regional adecuada, tal y como se completó desde un inicio.