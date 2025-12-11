Mejora tu movilidad, ofrece Municipio fisioterapia en el Gimnasio del Deporte Adaptado.

Para fortalecer el cuerpo, mejorar el equilibrio y reducir dolores.

El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), ofrece el servicio de fisioterapia desde el Gimnasio del Deporte Adaptado, la cual es importante para mejorar la movilidad para una mejor calidad de vida de las familias.

El Gimnasio del Deporte Adaptado se ubica en calle Jaime Almeida, en el Parque Hundido del Palomar. Pueden comunicarse al número 072 en las extensiones 2259, 2260 O 2261 en un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 am a 7:00 pm.

La fisioterapia ayuda a fortalecer el cuerpo, mejorar el equilibrio y reducir dolores que pueden dificultar actividades tan comunes como caminar, levantarse de una silla, subir escaleras o cargar objetos.

Con este apoyo, las personas pueden recuperar seguridad, independencia y confianza para realizar sus actividades cotidianas, pues, con la guía de profesionales y un proceso constante, cada persona puede mejorar su calidad de vida y moverse con mayor comodidad.

Servicios disponibles:

Fisioterapia

⁠Motricidad Humana

⁠Activación Física

El Gobierno Municipal invita a la población a acercarse al Gimnasio del Deporte Adaptado para conocer más sobre estos servicios y aprovechar los beneficios que ofrecen para la salud y la movilidad.

.