México aparece en riesgo “extremo” de violencia a escala global, al nivel de países en guerra o en cola.

Animal Político

México permaneció consistentemente alto en letalidad, difusión geográfica de la violencia, ataques contra civiles y fragmentación de grupos armados en el Índice de Conflictos y Violencia Política 2025 de la ACLED.

México figura nuevamente entre los países con los conflictos más severos del planeta, al colocarse en el cuarto lugar global dentro del nivel de riesgo “extremo”, una posición que lo sitúa al lado de países inmersos en guerras abiertas o en procesos de colapso institucional.

De acuerdo con el Índice de Conflictos y Violencia Política 2025, elaborado por la organización Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED, en inglés), México se mantuvo en los niveles más altos de gravedad en todos los indicadores evaluados.

El documento subraya que México permaneció consistentemente alto en letalidad, difusión geográfica de la violencia, ataques contra civiles y fragmentación de grupos armados. El informe lo resume así: “Myanmar, México, Brasil y Nigeria permanecieron consistentemente altos en los cuatro indicadores del Índice”.

México se coloca en el octavo lugar en letalidad, el décimo sexto en difusión, el segundo en peligro para civiles y el tercero en fragmentación de grupos armados, un patrón que lo posiciona junto a escenarios de guerra abierta o colapso institucional.

Los países con los conflictos más graves y los más estables

En los primeros 10 lugares del índice se concentran los conflictos más graves del mundo: Palestina encabeza la lista, seguida de Myanmar, Siria y México. Les siguen Nigeria, Ecuador —que escaló con fuerza por el auge de la violencia de pandillas—, Brasil, Haití, Sudán y Pakistán, todos en la categoría de riesgo “extremo”.

En el lado opuesto del listado, los últimos 10 lugares muestran países clasificados como de riesgo “bajo o inactivo”, entre ellos Estados Unidos, Bolivia, Tanzania, Benín, Grecia, Madagascar, Angola, Malawi, Alemania y Francia. Aunque presentan incidentes de violencia política, sus niveles de letalidad, ataques contra civiles, fragmentación y difusión territorial se mantienen muy por debajo del resto del mundo.

Tendencias globales: guerras, crimen organizado y expansión territorial

El reporte indica que las guerras en Ucrania y Palestina impulsaron más del 40% de los eventos violentos globales, aunque la violencia criminal organizada sostiene niveles muy altos en América Latina. En este contexto, señala que “Brasil, Ecuador, Haití y México se ubican entre los 10 países con la violencia más severa del mundo.”

En total, el índice documenta 204 mil 605 eventos de conflicto entre el 1 de diciembre de 2024 y el 28 de noviembre de 2025. Estos incidentes dejaron más de 240 mil muertes, según una estimación que el informe considera conservadora.

ACLED explica su metodología con claridad: “El Índice califica a cada país y territorio en cada uno de estos indicadores y ofrece una clasificación general de los 50 conflictos más severos y difíciles de resolver en el mundo”.

Casos críticos: Palestina, Ecuador, Haití, Siria y Pakistán

La clasificación coloca a México en el nivel “extremo”, junto a Palestina, Myanmar, Siria, Nigeria, Sudán, Haití y Ecuador.

Sobre el país que encabeza la lista, ACLED detalla: “Palestina también tiene el conflicto más geográficamente difuso, lo que significa que ACLED registra altos niveles de violencia en casi el 70% de Gaza y Cisjordania”.

Aunque México no vive un conflicto armado convencional, su ubicación en el índice refleja la persistencia de violencia letal, la amplia presencia territorial de grupos criminales y el alto nivel de ataques dirigidos contra la población civil. El reporte insiste en que “la violencia de pandillas siguió impulsando el conflicto” en varios países, incluido México.

Otros países experimentaron aumentos significativos en la gravedad de sus crisis. Ecuador escaló al sexto puesto tras la participación de más de 50 grupos armados y “más de 2 mil 500 eventos dirigidos contra civiles”. Haití ascendió al octavo lugar tras registrar “un casi doble de muertes” y un repunte de ataques a civiles.

Palestina se mantuvo entre los lugares más mortíferos: es “el tercer lugar más mortífero del mundo”, solo por debajo de Ucrania y Sudán. El informe agrega que en Siria las muertes por conflicto aumentaron de poco más de seis mil a más de nueve mil en el último año.

Pakistán también empeoró. Según ACLED, “Pakistán se volvió más peligroso para los civiles en los últimos 12 meses y las muertes por violencia política aumentaron”.