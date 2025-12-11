Campesinos acusan “traición” de legisladores de Morena

Integrantes del Frente Campesino de Chihuahua se manifestaron la mañana de este jueves en la Plaza Hidalgo, frente al Palacio de Gobierno, para expresar su rechazo a las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y a las leyes secundarias que, aseguran, fueron aprobadas en fast track por legisladores federales de Morena.

Mario Lerma Sáenz, líder del Frente, lanzó un mensaje contundente contra diputados y senadores morenistas, a quienes acusó de haber “traicionado a nuestro campo y a nuestro pueblo”.

Señaló que los cambios legislativos buscan centralizar el control del agua en la Federación, desplazando a los productores y gobiernos locales de la toma de decisiones.“Ese gobierno quiere tener el poder y el control del agua para decir ‘esto se va a hacer’.

Y el agua es la vida”, afirmó Lerma, advirtiendo que las modificaciones representan un riesgo para el sector agrícola y para el ejercicio de derechos humanos básicos relacionados con el acceso al recurso.

El dirigente informó que esta misma mañana sostendrán una reunión con personal de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, con el objetivo de dialogar sobre el Programa Estatal de Gestión del Agua (PEGUA).

Explicó que acudieron a la convocatoria del Gobierno estatal, aunque dijo desconocer los planes concretos de la administración en torno al tema.

Lerma Sáenz reiteró que la reforma aprobada por el Congreso de la Unión “deteriorará” al sector productivo rural y afectará directamente a las comunidades campesinas.

“Esa ley que han autorizado… va a deteriorar a nuestro pueblo en todos los aspectos y a nuestro campo mexicano”, insistió.