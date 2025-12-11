Servicios gratuitos para perros y gatos llevará Municipio a Riberas de Sacramento

El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, invita a las familias de la colonia Riberas de Sacramento y zonas aledañas a participar en la jornada gratuita de salud y registro para animalitos de compañía, este sábado 13 de diciembre de 10:00 am a 2:00 pm en el Parque 8 “Leona Vicario”, entre avenidas Río Nilo y Río Danubio, frente a Smart Vistas del Norte.

Estas acciones forman parte del compromiso del alcalde Marco Bonilla por acercar servicios esenciales a más colonias de Chihuahua Capital, reforzando la protección animal y la tenencia responsable.

Durante la jornada se ofrecerán, sin costo, los siguientes servicios:

• Vacunación antirrábica (para animalitos mayores de 3 meses).

• Vacunación quíntuple, aplicable tras valoración previa por personal médico veterinario.

• Desparasitación interna y externa.• Registro Municipal de Animalitos de Compañía.

• Entrega de cartillas de vacunación.El Gobierno Municipal exhorta a vecinos que cuidan o alimentan perritos en situación de calle, o que se organizan como comunidad para protegerlos, a que los acerquen a recibir atención.

Poder brindarles vacunación y desparasitación representa un beneficio directo para ellos y para la salud pública del sector.

Cada jornada responde a la necesidad de estar presentes en más puntos de la ciudad, ofreciendo apoyo real a las familias y facilitando que más animalitos vivan protegidos, atendidos y con mayores oportunidades de tener una vida digna.

El Municipio invita a acudir dentro del horario establecido, ya que la atención se brindará conforme al orden de llegada y hasta agotar existencias.