Reconoce Marco Bonilla a autoridades de la zona rural por trabajar juntos por las familias.

Se les brindó un convivio navideño y se les entregaron pavos.

El alcalde Marco Bonilla convivió con autoridades auxiliares y presidentes de los seccionales de la zona rural de la Capital, para reconocer ese vínculo formado para darle resultados a las familias en todo este año, y quienes recibieron un pavo por motivo de las celebraciones navideñas.

Este desayuno y convivencia con autoridades de 65 comunidades y cinco seccionales, es importante por el papel fundamental que tienen en la zona rural, ya que actúan como el enlace directo e inmediato entre el Gobierno Municipal y la comunidad, toda vez que ellos son los gestores de las necesidades de la comunidad y tienen el conocimiento local para canalizar los reportes de los ciudadanos.

Durante su mensaje, el Alcalde reconoció el trabajo que han realizado, a quienes les explicó que su trabajo ayuda a dejar un legado para las próximas generaciones, para avanzar juntos por el bien de la zona rural de Chihuahua Capital.

Marco Bonilla, destacó la importancia del campo para la vida cotidiana de todos, y pese a que se ha tenido un año muy duro por diversos factores para el campo, pero supieron darle al trabajo de forma ardua para que a Chihuahua no le falte nada.

Por otro lado, el edil le extendió la mano para que este próximo año, continúe la colaboración para que la tierra siga produciendo.

“Animo, para el chihuahuense las cosas nunca han sido sencillas. Por eso, debemos hacer equipo y que, como nos dicta el significado de la Navidad, hay que mantenernos unidos por el bien de Chihuahua”, expresó Bonilla.

Finalmente, el director de Desarrollo Rural, Armando Gutiérrez, felicitó a todos quienes trabajan en la zona rural del municipio, quienes han trabajado en conjunto con puertas abiertas para mejorar esta zona, que se ha visto muy beneficiada este año gracias al compromiso del alcalde Marco Bonilla.