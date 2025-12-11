Recibe chihuahuense Juan de Dios Quiñones el Premio “Luchador Olmeca”.

Impulsor en la preservación de los juegos autóctonos y tradicionales de Chihuahua.

El capitalino Juan de Dios Quiñones Romero, quien se distingue como un gran impulsor de juegos autóctonos y tradicionales de Chihuahua, fue galardonado con el Premio “Luchador Olmeca” que concede la Confederación Deportiva Mexicana (CODEME).

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, extendió la felicitación al promotor Juan de Dios Quiñones, quien preside el Comité Municipal de Juegos Autóctonos y Tradicionales con representa una importante figura dentro de las comunidades y asentamientos urbanos de la comunidad indígena que alienta a la participación y rescate de las prácticas tradicionales.

Con 71 años de edad, Juan de Dios Quiñones se ha desempeñado como jugador de futbol profesional, entrenador de basquetbol, boxeo, futbol y hace 25 años fue uno de los fundadores de la asociación estatal de juegos y Deporte Autóctonos y Tradicionales del Estado de Chihuahua, organismos con el que ha impulsado acciones de preservación con grupos de todas las edades en las comunidades en la Sierra Tarahumara, impulsando juegos de destreza mental, campo traviesa, eventos y ferias de juegos tradicionales.

La Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, refirió que en esta categoría subrayan la importancia de preservar y proyectar la diversidad deportiva de nuestro país, “en un ecosistema donde la desigualdad y la falta de visibilidad aún afectan a muchas disciplinas, estos galardones recuerdan que la excelencia también se construye desde la identidad, la memoria y el respeto a nuestras raíces”, refirió.

El galardón “Luchador Olmeca” lo concede la CODEME, el organismo que centraliza todas las federaciones y asociaciones nacionales del país, que se entrega anualmente desde 1988 en reconocimiento a deportistas, entrenadores y promotores en reconocimiento a su labor por el desarrollo en el deporte en México.