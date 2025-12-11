Chihuahua Capital avanza: 730 colonias ya cuentan con iluminación LED.

Se va cumpliendo el compromiso del alcalde Bonilla de contar con una ciudad más iluminada y segura.

En cumplimiento de uno de los compromisos del alcalde Marco Bonilla de contar con una ciudad más iluminada, moderna y competitividad, Chihuahua Capital avanzó en la reconversión del alumbrado público a luz LED ya que 730 colonias ya cuentan con estas nuevas luminarias para beneficio de más de 750 mil vecinos de todos los sectores de la ciudad.

Con este paso, Chihuahua alcanza el 87 por ciento del programa total de modernización. Las nuevas luminarias fortalecen la seguridad, mejoran la visibilidad en calles y espacios públicos, y generan ahorros energéticos que impulsan un uso más eficiente de los recursos municipales.

Entre las zonas que ya disfrutan de este cambio destacan Cerro de la Cruz, Riberas del Sacramento, Vistas del Norte, San Felipe, Revolución, Villa, CDP, 2 de Junio, Panamericana, Pedro Domínguez, Jardines de Oriente, Punta Oriente y Rinconadas de Oriente.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso con las familias de Chihuahua Capital y mantiene el paso firme para concluir la modernización total del alumbrado. Cada colonia iluminada representa un avance directo en la calidad de vida y seguridad de la comunidad.