IMSS va por 11 mil camas más; para duplicar las de 36 años.

Instituto seguirá siendo “un faro de bienestar”: Claudia; Forbes la incluye en top 5 de las mujeres más poderosas.

Al reportar un incremento en la capacidad de recepción y atención de pacientes en los últimos años, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo dijo que al término del sexenio habrán duplicado el número de camas de las que tuvieron en las últimas décadas.

Durante la 116 Asamblea General Ordinaria desde el Hospital General número 36 del estado de Puebla, el funcionario detalló que entre 2018 y 2024 se pusieron en operación 13 nuevos hospitales, que adicionaron mil 387 camas. Además de la ampliación y modernización de 555 hospitales donde se reconvirtieron áreas administrativas en espacios para atención médica, al instalar tres mil 724 camas.

El Dato: Zoé Robledo afirmó en su red X que el IMSS tiene una ruta clara: mejorar los tiempos de atención, fortalecer el trato digno y garantizar servicios de calidad para todos.

Explicó que, paralelamente, se inició la construcción de ocho hospitales en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), que añadirán mil 554 camas. Además, con el decreto presidencial de julio de 2025, el histórico programa IMSS Coplamar se incorporó al régimen ordinario, lo que significó la integración de 81 hospitales y dos mil 730 camas adicionales a los servicios de la institución.

Dijo que con estas acciones el IMSS pasó de 33 mil 752 camas en 2018 a más de 39 mil en 2025, y el plan hacia 2030 contempla 16 hospitales más, para alcanzar 45 mil 284 camas, expansión que representa más del doble de lo que se construyó en los seis sexenios anteriores.

Al encabezar el evento, la Presidenta ratificó que en enero comenzará el registro de credencialización para el sistema de salud universal: “El objetivo es que, en enero del próximo año, ya en un mes, iniciemos con una credencialización universal. Una sola credencial y que en la propia credencial diga: ‘soy derechohabiente del IMSS, soy derechohabiente del IMSS Bienestar o derechohabiente del IMSS, me corresponde este centro de salud, esta unidad de medicina familiar, me corresponde este hospital’. Al tener la credencialización e ir avanzando poco a poco en que todos los sistemas tengan el mismo sistema digital de expediente médico, vamos a poder avanzar mucho más rápido a hacia la universalización del sistema de salud”, dijo.

Al dar un repaso histórico de lo que fue la construcción del IMSS, la mandataria mencionó que “la visión es que una nación fuerte es aquella que protege a su gente y que un país próspero se construye cuando la salud y la seguridad social son derechos, no privilegios”.

Comentó que, en otros momentos, el instituto enfrentó corrupción de quienes hicieron de los recursos de las y los trabajadores “botines”, pero fue defendido.

La mandataria destacó las cifras dadas a conocer por Zoé Robledo, en cuanto al crecimiento de la capacidad para atender a más pacientes y aseguró que este crecimiento ha sido posible debido al aumento salarial de los empleados que, además, ya están inscritos a este derecho.

“Hemos avanzado en la modernización de servicios, en la ampliación de derechos, en la mejora de la calidad de atención y en la convicción de que la salud es un derecho humano. Por supuesto que nos falta. Es evidente que, si no creció durante 36 años, había un rezago que hay que avanzar para poderlo sanar, y en ese trabajo estamos”, dijo.

Sheinbaum es la 5.a mujer más poderosa del mundo

› Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue reconocida como una de las mujeres más influyentes del mundo, al ocupar el puesto número cinco en la lista Forbes Power Women 2025.

El ranking anual destaca a las 100 mujeres con mayor impacto global en ámbitos como la política, los negocios, la tecnología y las finanzas.

La edición de este año se presenta en un contexto complejo para las mujeres a nivel mundial: pérdidas de empleo comparables a las de la pandemia por Covid-19, el auge de comunidades misóginas en línea y episodios de hostilidad pública hacia periodistas.

El Dato: Ésta es la segunda ocasión en que la Presidenta Claudia Sheinbaum aparece en la lista de Forbes; la primera vez fue el año pasado, donde ocupó la cuarta posición.

Aun así, Forbes subrayó que las líderes incluidas en el ranking representan resiliencia y capacidad de transformación en tiempos turbulentos.

La lista es encabezada por mujeres de la región europea y asiática, por lo que la mandataria es la única de la región de este lado del mundo en aparecer.

La mandataria se encuentra en la quinta posición, detrás de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen; la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde; la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

100 mujeres son reconocidas por Forbes en el ranking mundial

Forbes destacó a Sheinbaum Pardo por haber sido elegida como la primera mujer Presidenta de México e incluso describe el hecho como una “victoria aplastante” en junio de 2024 y la reconoce por ser la primera mandataria de origen judío.

También se destacó su formación profesional como científica “destacada”, con un doctorado en ingeniería energética, y que además se encuentra entre los científicos y formuladores de políticas que comparten el Premio Nobel de la Paz de 2007 por su participación en un panel de ciencia climática de las Naciones Unidas.

En el escenario internacional, se describe que la “relocalización” coloca a la Presidenta de México en el centro de la transformación manufacturera de América del Norte. Con el proyecto de atraer mayores inversiones al país, se asegura, han producido en la estabilidad manufacturera a nivel global.

Recientemente, la mandataria también fue reconocida por The New York Times en la lista de las personas con mayor estilo, por la vestimenta que porta.

La Presidenta Claudia Sheinbaum, ayer, en conferencia de prensa. ı Foto: Especial

Consultada sobre el tema durante su conferencia de prensa, la mandataria agradeció el reconocimiento, pero insistió en que éste reconocimiento debe dirigirse a las artesanas indígenas que elaboran los bordados que porta en sus vestidos.

“Lo agradezco, obviamente, siempre hay que agradecer los reconocimientos; pero a quien hay que agradecer es a las artesanas indígenas mexicanas, por lo que dan a México, por su creatividad, por la belleza con la que bordan, porque en cada bordado no solamente hay mucho trabajo, hay tradición, hay historia, hay legado, sino que además, cada bordado representa algo que diseñó y que pensó una mujer, principalmente indígena”, dijo.

Compartió que, además, durante sus recorridos por el país recibe huipiles y otras prendas que utiliza.

Además, cuenta con la colaboración de una costurera de San Pedro Mártir y de Tlaxcala para la elaboración de los vestidos que utiliza en ocasiones especiales, como el del 15 de septiembre.