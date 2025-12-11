Rechaza CANACINTRA el incremento al ISN

Las Delegaciones de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) en el Estado de Chihuahua, en representación del sector industrial de nuestra entidad, manifestamos profundapreocupación y desacuerdo con el aumento de la tasa del Impuesto Sobre Nómina (ISN) del 3% al 4%(incremento real de 33%).

Si bien entendemos la necesidad de fortalecer las finanzas públicas para el desarrollo estatal, ante ladisminución de participaciones federales, sostenemos que la reactivación económica no se logra retirando liquidez a quienes generan la riqueza y el empleo. Aumentar la carga tributaria al contribuyentecautivo en este momento resulta una estrategia contraproducente: se debilita la fuente misma de los recursos (las empresas) bajo la premisa de fortalecer al Estado.

Es imperativo reflexionar sobre la realidad que enfrenta el sector productivo en toda la geografía chihuahuense.

Las empresas ya han absorbido sobrecargas operacionales significativas derivadas dereformas laborales federales, aumentos en insumos y una inflación persistente. Descapitalizar a lasempresas hoy frena el desarrollo de mañana.

En la coyuntura actual, cada peso que se retira de la iniciativa privada vía impuestos es un peso que deja de invertirse de manera inmediata en mantenimiento, proveeduría local y conservación de plazaslaborales. No existe gasto público que pueda sustituir la eficiencia y la rapidez con la que el sectorprivado inyecta dinamismo a la economía cuando conserva su capital de trabajo.

Este incremento socava la competitividad de Chihuahua frente a otras entidades y afecta a lasPequeñas y Medianas Empresas (PyMEs).

Para ellas, el ISN es un costo directo que pone en riesgo su flujo de efectivo diario y la estabilidad de los empleos que generan.Sumado a esto, la incertidumbre global por la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias exigeprudencia.

Gravar con más impuestos a la formalidad en un año de retos económicos es desincentivar la inversión y frenar el crecimiento orgánico del estado.Por lo anterior, las Delegaciones de CANACINTRA en el Estado de Chihuahua:- Exhortamos respetuosamente al Gobierno del Estado y al Congreso local a reconsiderar y noincrementar el ISN.

La mejor política contracíclica en tiempos difíciles es permitir que los recursos permanezcan en las empresas para garantizar su reinversión inmediata en la economía real.- Hacemos un llamado a apostar por la ampliación de la base de contribuyentes, en lugar de castigar lacreación de empleo formal. Hoy más que nunca, Chihuahua necesita fortalecer a su industria para que esta pueda seguir siendo el motor de bienestar de las familias