Presenta ICHITAIP su informe anual de actividades

El presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), Comisionado Sergio Rafael Facio Guzmán, presentó los resultados correspondientes del 1 de enero al 30 de noviembre, periodo en el que se recibieron 14 mil 552 solicitudes, de las cuales el 89.01% correspondieron a solicitudes de acceso a la información.

Entre los sujetos obligados con mayor número de requerimientos se ubicaron el Municipio de Juárez, la UACJ, la Fiscalía General del Estado, la SSPE y el Municipio de Chihuahua, conformando el Top 5 del año.

Facio Guzmán destacó que el trabajo del Instituto se centró en garantizar los derechos de acceso a la información, proteger los datos personales y operar conforme a la nueva Ley de Transparencia del Estado.

Durante el periodo reportado, el Pleno del ICHITAIP celebró 26 sesiones, además de recibir 1,879 recursos de revisión, siendo junio el mes con mayor número de ingresos, con 140 recursos.

Asimismo, se emitieron 263 amonestaciones públicas, además de una multa al Municipio de López y dos al Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, organismo que posteriormente dejó de existir.

El comisionado agregó que entidades como Sinaloa, Nuevo León (Monterrey) y Chihuahua han destacado a nivel nacional por mantenerse firmes en el impulso a la transparencia y la protección de datos personales.