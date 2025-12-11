Festeja Bonilla la Navidad con 7 mil 500 chihuahuenses de los clubes del abuelo

El alcalde Marco Bonilla, compartió la alegría de las fiestas navideñas con familias de centros comunitarios y clubes del abuelo, mediante una Mega Posada en la cual hubo comida, baile, regalos y más.

A esta fiesta, acudieron más de 7 mil 500 chihuahuenses, quienes pasaron una amena tarde. Además, se realizó la tradicional rifa con televisiones, vajillas, microondas, licuadoras, ollas y más.

En su mensaje, el Alcalde, reconoció a cada Club del Abuelo y centro comunitario, por su trabajo, por su solidaridad y por siempre trabajar juntos, ya que este esfuerzo hace cada vez un Chihuahua más diferente.

Asimismo, compartió que el próximo año vendrán más resultados para la ciudad, por lo que es importante permanecer unidos para lograrlo.

Por su parte, el director de Desarrollo Humano y Educación, Mario García, destacó la importancia de los clubes del abuelo y de los centros comunitarios ya que todo el año son un vínculo directo con el Gobierno Municipal, lo cual facilita las gestiones.

Además, las diputadas Nancy Frías y Carla Rivas, coincidieron en desear una feliz Navidad y que, en estas fiestas, se la pasen con sus seres queridos ya que ese es el principal propósito de estas fechas.