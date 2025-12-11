Concluye este viernes convocatoria para becas de estancias y centros infantiles

La subdirectora de Protección Familiar del DIF Municipal, Gabriela Valdez, informó que hasta la fecha se han recibido 494 solicitudes para estancias infantiles y 287 para Centros de Bienestar Infantil (CBI), además de que este año se otorgaron 1,450 becas dentro del Programa Municipal de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Valdez recordó que este viernes 12 de diciembre será el último día para entregar la documentación y participar en la convocatoria 2026 del programa, que ofrece una beca mensual de 650 pesos, válida de febrero a diciembre del próximo año, a las niñas, niños y adolescentes que resulten beneficiados.

La recepción de documentos se realiza de 9:00 am a 3:00 pm en los siguientes puntos:Zona SurCEDEFAM Punta Oriente, calle Punta Alamillo y Punta la Angostura, colonia Punta Oriente.

Centro Comunitario Vistas Cerro Grande, calle 72 ½ y Segunda, colonia Vistas Cerro Grande.Zona NorteCentro Comunitario Riberas de Sacramento, calle Río San Francisco esquina con Río Gambia.Centro Comunitario Sahuaros, avenida Guillermo Prieto Luján, colonia Sahuaros.

También pueden acudir a las oficinas de la Dirección de Protección Familiar del DIF Municipal, ubicadas en calle Blas Cano de los Ríos #300, colonia San Felipe.

Las familias interesadas pueden consultar la lista completa de requisitos en la página oficial del DIF Municipal en Facebook, o comunicarse al 072, extensión 2285, de lunes a viernes en horario de 9:00 am a 3:00 pm.Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el cuidado, la protección y el bienestar de la niñez chihuahuense.