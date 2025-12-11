Presenta Loera ante el Congreso del Estado proyectos de inversión 2026

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), Rafael Loera presentó ante la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso del Estado, las proyecciones presupuestales de la dependencia a su cargo para el próximo año.

En el marco del análisis del Paquete Económico 2026, el funcionario estatal expuso los fundamentos de la solicitud de un presupuesto total de 865 millones 578 mil 970 pesos, lo que representa un incremento del 3.39 por ciento respecto a lo autorizado para 2025.

Rafael Loera subrayó que para 2026 se contempla una reducción en el gasto corriente, con el objetivo de canalizar mayores recursos a programas prioritarios que impacten directamente en el bienestar de la población.

Dijo que invertirían 82.4 millones de pesos (mdp) al mejoramiento de vivienda para personas en rezago social, ampliar la estrategia “Chalecos Azules” a toda la entidad, con apoyos como NutriChihuahua y MediChihuahua, así como financiamiento a pequeños emprendedores e impulsar negocios familiares.

Loera destacó que se asignarían 29.9 mdp a niñas, niños, adolescentes y juventudes, además de más de 20 mdp para el fortalecimiento de esquemas como el de ocupación temporal en los municipios que así lo requieran.

En materia de atención a personas mayores, el secretario explicó que se proyectan 82.1 mdp para apoyo alimentario a través de NutriChihuahua, la operación de las Casas de los Abuelos, así como acciones de vinculación laboral y atención psicológica.

Respecto a personas con discapacidad, informó que se ejercerían 105.4 mdp, el propósito de dar continuidad a NutriChihuahua con la entrega de despensas y tarjetas de vales, fortalecer el sistema de transporte adaptado gratuito y consolidar la Escuela de Artes y Oficios.

Otro de los rubros fue el programa de estancias infantiles, para el cual se presupuestan 136.8 mdp, recursos que permitirán la apertura de nuevos espacios y el otorgamiento de becas a familias que requieren el cuidado de niñas y niños en toda la entidad.

En cuanto a fortalecimiento comunitario y la participación ciudadana, Loera solicitó 96.1 mdp para apoyos a través de ventanillas únicas, NutriChihuahua, centros comunitarios para fortalecer el tejido social, comedores y la atención de contingencias emergentes.

Las y los diputados escucharon la exposición y realizaron cuestionamientos, mismos que fueron atendidos de manera puntual por el titular de la Desarrollo Humano, quien reiteró la importancia de dichos montos, a fin de atender a los sectores prioritarios en situación de mayor vulnerabilidad.