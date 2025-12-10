Maru Campos saluda al Papa León XIV y entrega obsequios 

Durante su visita al Vaticano, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, sostuvo un breve encuentro con el Papa León XIV, a quien saludó y entregó dos obsequios representativos del estado: un sombrero y una figura de la Virgen de Guadalupe elaborada por artesanos de Mata Ortiz.

El momento fue compartido por la mandataria a través de sus redes sociales, donde publicó un video en el que se le observa estrechando la mano del Santo Padre al término de la Audiencia General celebrada en la Plaza de San Pedro.

Campos Galván señaló que aprovechó el encuentro para hablarle al pontífice sobre la delegación chihuahuense que participa en el evento “Navidad Mexicana” en el Vaticano, y solicitó bendiciones para las familias de Chihuahua.