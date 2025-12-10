Atiende Mantenimiento Urbano parques emblemáticos de la capital

Christian Medellín, director de Mantenimiento Urbano, informó que luego de las lluvias atípicas del verano se comenzó con un operativo especial en áreas verdes, en donde a la fecha ya han restaurado 20, entre decoración, pintura, luminarias, sistema de riego entre otros aspectos.

“Con la intención de preservar la buena imagen urbana del Centro Histórico, regularmente se da mantenimiento a la Plaza de Armas, Plaza Hidalgo, Plaza de la Esperanza, así como el parque El Palomar, pero con la creciente hierba a raíz de las lluvias, hicimos un fuerte operativo en parques como el corredor en la calle Yucatán, Alamedas, San Felipe, Huerta Legarreta, entre otros”, detalló.

Entre las labores que se realizan resaltan los trabajos básicos de corte y retiro de maleza, limpieza de guarniciones y recolección basura; pero es importante resaltar que en caso de ser necesario se realizan acciones de reparación de juegos y ejercitadores, limpieza de bancas, fumigaciones, limpieza de botes de basura; así mismo se realiza la poda de árboles, se pintan las instalaciones y demás acciones que hacen lucir bellos a los parques de la ciudad.

Es importante comentar los parques son visitados por las cuadrillas de limpieza cuando menos dos veces durante el mes, esto con el propósito de evitar que se dé una mala precepción de atención y limpieza del mismo.