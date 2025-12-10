Comparece secretario de Hacienda ante diputados

José de Jesús Granillo Vázquez, secretario de Hacienda estatal, compareció este martes ante el Congreso del Estado para presentar los detalles del Paquete Económico 2026, que contempla un gasto total de 117 mil 29 millones de pesos. La presentación abrió la ronda de comparecencias del gabinete estatal sobre el destino de los recursos para el próximo año.

La sesión inició alrededor de las 9:30 de la mañana en el Mezzanine del Poder Legislativo, con la presencia de diputados de las seis fuerzas políticas representadas. El formato incluyó una exposición inicial de 30 minutos a cargo del funcionario, seguida por una sesión de preguntas y respuestas.

Granillo enfocó su intervención en el proceso de saneamiento financiero emprendido desde el inicio de la actual administración. Recordó que, en 2021, Chihuahua enfrentaba una deuda superior a 74 mil millones de pesos, acumulada por pasivos de corto plazo como adeudos con proveedores, anticipos y compromisos pendientes de pago.