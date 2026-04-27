Impulsa Municipio acciones ambientales y de protección animal con empresa PHINIA.

Como parte de los objetivos del alcalde Marco Bonilla de cuidar el medio ambiente y a los animales de compañía, el Gobierno Municipal realizó diversas actividades junto con colaboradores de la empresa PHINIA.

Por medio de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, se tuvo una capacitación dirigida a colaboradores, en la que se abordaron temas sobre la importancia de la biodiversidad y la polinización, fortaleciendo la conciencia ambiental desde el ámbito laboral.

También se realizaron a cabo acciones como la forestación de la planta y la instalación de un jardín polinizador, además de una campaña integral de servicios gratuitos para animales de compañía, que incluyó esterilización, vacunación, desparasitación, registro y entrega de cartillas.

Como resultado, se brindaron 422 servicios, entre ellos 143 registros de animales de compañía, 100 vacunas antirrábicas, 79 vacunas quíntuples y 100 desparasitaciones, acciones que fortalecen la salud animal y la tenencia responsable.

Estas acciones reflejan que la sostenibilidad ambiental requiere participación activa. La Coordinación reconoce a la empresa PHINIA por impulsar iniciativas que demuestran que el compromiso con el medio ambiente se construye con hechos y decisiones responsables.

Con este tipo de estrategias, el Gobierno Municipal fortalece la educación ambiental, impulsa la protección animal y consolida una cultura de corresponsabilidad entre gobierno, empresas y ciudadanía.