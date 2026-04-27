“Pies Ligeros” llega a Chihuahua a Telón Cerrado; Municipio impulsa nuevas experiencias teatrales para la ciudadanía.

-La función se presentará el 29 de abril a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, invita a la ciudadanía a disfrutar de la puesta en escena “Pies Ligeros”, obra que forma parte del programa “Chihuahua a Telón Cerrado”, una estrategia que fortalece la oferta cultural del municipio, acerca el teatro a nuevos públicos y beneficia a las familias chihuahuenses con propuestas escénicas innovadoras y de calidad.

La obra, escrita por Adriano Madriles, presentada por Escena 4 y bajo la dirección de Daniel Ramos, se llevará a cabo el próximo 29 de abril a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad, permitiendo al público vivir una experiencia distinta, cercana e inmersiva dentro del recinto teatral.

A través de “Chihuahua a Telón Cerrado”, el Gobierno Municipal consolida acciones que mejoran el acceso a las artes escénicas, impulsan el talento local y fortalecen la conexión entre artistas y espectadores, al transformar la manera tradicional de vivir el teatro.

Este programa ofrece una experiencia única diseñada para amantes y entusiastas de las artes escénicas, ya que permite presenciar las obras desde el propio escenario, compartiendo de cerca la emoción de las actuaciones, la intensidad de la iluminación y la magia que ocurre detrás del telón.

Además, las y los asistentes podrán conocer de manera directa cómo se construye cada escena, cómo se coordinan los movimientos escénicos y cómo se da vida a cada historia, generando una apreciación más profunda del trabajo artístico y técnico que hace posible cada función.

Los boletos tienen un costo de 200 pesos, con cupo limitado, y pueden adquirirse en boletito.com. Para más información, se invita a consultar las redes sociales oficiales del Instituto de Cultura y del Gobierno Municipal de Chihuahua.