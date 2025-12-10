Reducen homicidios dolosos 29% en la capital

El director de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas, informó que en lo que va de diciembre se han registrado únicamente tres homicidios dolosos en la capital, todos con víctimas masculinas.

De acuerdo con el funcionario, la ciudad cerrará el año con una reducción del 29% en este tipo de delitos, lo que representa 118 hechos de sangre menos en comparación con el periodo anterior.

Salas destacó que ya hay dos personas detenidas relacionadas con estos casos recientes, quienes fueron consignadas ante la Fiscalía para continuar con las investigaciones.