Reconoce Municipio el talento ciudadano que alza la voz contra la violencia hacia las mujeres

Con el objetivo de promover una cultura de respeto, igualdad y cero tolerancia a la violencia, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) y el Instituto de Cultura del Municipio (ICM), reconoció a las ganadoras del Concurso de Carteles por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Las obras premiadas reflejan miradas sensibles y comprometidas que, a través del arte, invitan a reflexionar sobre la prevención de la violencia, la autonomía de las mujeres y la importancia de construir relaciones basadas en el respeto. Cada cartel representa una voz que busca generar conciencia y aportar al cambio cultural desde lo cotidiano.

Tras evaluar creatividad, mensaje e impacto visual, el jurado calificador; integrado por: la Coordinación de Comunicación Social, la Sindicatura, el Instituto de Cultura del Municipio y las regidoras Patricia Ulate, presidenta de la Comisión de Mujer, Familia, Igualdad de Género y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y Elena Rojo, presidenta de la Comisión de Cultura, determinó como ganadoras a:

Primer lugar: Fernanda Lucero, “Resiliencia y Sororidad”

Segundo lugar: Adriana Rojas, “No te calles”

Tercer lugar: Carla Benítez, “Al menos tengo marido”

La premiación se realizó en el corredor fotográfico de la calle Simón Bolívar, espacio donde también se inauguró la exposición abierta al público. Las obras permanecerán exhibidas hasta febrero de 2026, para que las y los chihuahuenses puedan acercarse, reflexionar y sumarse a la construcción de una ciudad más segura y justa para todas las mujeres.

El Instituto Municipal de las Mujeres agradeció la participación de quienes compartieron su talento y creatividad, y reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones educativas y culturales que fortalezcan la prevención de la violencia y promuevan una convivencia basada en el respeto y la igualdad.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 072, extensión 2604, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., o visitar la página de Facebook: facebook.com/imm.chih.