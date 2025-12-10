José Luis Villalobos se reúne con madres de familia para avanzar en agenda neurodivergente

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Luis Villalobos García, sostuvo una reunión de acercamiento con un grupo de madres de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) con diversas condiciones neurodivergentes -entre ellas TDAH- con el objetivo de escuchar de primera mano las necesidades, desafíos y experiencias que enfrentan en los entornos educativos y familiares.

Durante el diálogo, las participantes enfatizaron la importancia de fortalecer la atención educativa, emocional y social para sus hijas e hijos, así como de promover en las instituciones mayor sensibilidad, información y accesibilidad.

Villalobos García destacó que estos encuentros permiten construir una agenda legislativa basada en testimonios de familias que viven a diario estos desafíos.

El diputado señaló que las voces de las familias serán un referente central en los trabajos por venir, con la intención de impulsar iniciativas que atiendan de manera responsable los retos del neurodesarrollo.

Cabe mencionar que este diálogo será el primero de varios espacios de trabajo, donde seguirán reuniéndose para avanzar, paso a paso, en la creación de una agenda legislativa que responda a las necesidades reales de las familias.