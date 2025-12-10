Toma protesta regidor suplente Eliel García tras suspensión de Riggs

El Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, Roberto Fuetes, tomó protesta de ley del ciudadano Eliel Alfredo García Ramos, quien asumirá funciones como Regidor del H. Ayuntamiento, en calidad de suplente.

Lo anterior, en atención a la resolución emitida por el Órgano Interno de Control, mediante la cual se determinó la suspensión temporal del regidor propietario Miguel Alonso Riggs Baeza por un periodo de 30 días naturales, conforme a lo establecido en la normatividad municipal vigente.

El acto fue formalizado por la Secretaría del Ayuntamiento, con fundamento en los artículos 63 fracción XV y 29 fracciones I, II y XXXIII del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, quedando debidamente asentado mediante el acuerdo correspondiente.

El regidor Eliel Alfredo García Ramos ejercerá el cargo durante el periodo que subsista la suspensión del regidor propietario, en apego a la legalidad y a los principios de continuidad institucional que rigen el funcionamiento del Gobierno Municipal.

Como testigos del acto acudieron la regidora María Elena Rojo; el coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada; el subdelegado de Desarrollo Social y Humano en Chihuahua, Hever Quezada, Óscar Castrejón, entre otras personalidades.