Avanza Gobierno Municipal al 55% restauración de la Quinta Touché

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, informa que la restauración de la Quinta Touché registra un avance del 55 por ciento, proyecto mediante el cual este histórico inmueble se convertirá en un Museo de Arte Contemporáneo.

Se busca la remodelación es preservar y revitalizar este espacio emblemático para que las presentes y futuras generaciones puedan seguir disfrutando de su riqueza histórica en condiciones óptimas de seguridad, funcionalidad y acceso público.

En este inmueble ubicado entre Paseo Bolívar e Independencia de la colonia Centro, actualmente se trabaja en la instalación de sistemas sanitarios, eléctricos y de climatización, además de acciones de carpintería y restauración de cantera.

El objetivo de esta remodelación es preservar y revitalizar este espacio emblemático para que las presentes y futuras generaciones puedan seguir disfrutando de su riqueza histórica en condiciones óptimas de seguridad, funcionalidad y acceso público.

Con una inversión de 30 millones de pesos se contempla la construcción del cuarto de equipos y elevador, restauración de cubiertas, entrepisos, viguería, muros interiores y exteriores, cantería, plafones, pisos, escaleras, pórticos y balcones, carpintería y herrería; también, el reacondicionamiento de las instalaciones eléctrica, hidráulica y sanitaria, la modernización del sistema contra incendio, climatización y circuito cerrado de cámaras de vigilancia. (CCTV).

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la protección del patrimonio histórico y con la construcción de espacios culturales dignos, que fortalezcan la identidad y el arte.