La China Frías lleva funciones de cine a distintas colonias de Chihuahua en el marco del Día del Niño

Como parte de las actividades con motivo del Día del Niño, la diputada local Nancy “La China” Frías continúa llevando espacios de convivencia y recreación a distintas colonias de la ciudad a través de los Chinemas, funciones de cine comunitario organizadas en conjunto con su equipo de jóvenes.

El pasado jueves 16 de abril, vecinos de la colonia Villas del Real disfrutaron de una jornada de cine al aire libre, mientras que este jueves 23 de abril la actividad se llevó a cabo en el fraccionamiento Quinta Montecarlo. En ambos eventos se contó con la asistencia aproximada de 120 niñas y niños, en cada uno así como alrededor de 100 adultos, quienes convivieron en un ambiente familiar.

Estas actividades tienen como objetivo acercar momentos de esparcimiento a las familias, generar espacios seguros para la niñez y fortalecer la convivencia comunitaria.

Durante cada jornada, además de la proyección de películas, se realizan dinámicas, juegos y actividades que permiten la interacción directa con las y los asistentes.

Asimismo, estos encuentros brindan la oportunidad de dialogar con madres y padres de familia, escuchar sus necesidades y mantener un contacto cercano con la comunidad, reforzando el trabajo territorial y la atención directa a las colonias.

La diputada invitó a las familias a sumarse a la próxima función, que se llevará a cabo el jueves 30 de abril en Bosques de Altea, como parte del cierre de actividades del mes dedicado a las niñas y los niños.

“Aquí no paramos. Seguimos trabajando en la calle, cerca de las familias, generando espacios donde las niñas y los niños puedan disfrutar y donde también podamos escuchar a la gente”, señaló.

Con estas acciones, La China Frías reafirma su compromiso de mantener una presencia activa en territorio, impulsando actividades que fortalezcan el tejido social y lleven momentos de alegría a las familias chihuahuenses.