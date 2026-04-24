“La ley aplica para todos”, subraya la Marina tras detención de Fernando Farías

fuente: unotv

La Secretaría de Marina (Semar) aseguró que “la ley aplica para todos” tras la detención del contralmirante Fernando Farías Laguna, una de las presuntas cabezas del tráfico ilegal de combustible.

Este 24 de abril, Semar realizó una publicación en X, donde señaló que “Servir a México no admite reservas”, pues es una práctica que exige una “entrega total” de honor, deber, lealtad y patriotismo.

Además, resaltó que en la Marina “la ley es para todos”, en un contexto donde el detenido pertenecía a dicha institución, desde donde presuntamente operó el llamado huachicol fiscal.

“Servir a México no admite reservas: exige una entrega total que se construye todos los días con Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo. Lo que define a una Armada, además de su capacidad operativa, es el propósito que guía cada una de sus acciones y quienes portamos el uniforme naval, nos conducimos con responsabilidad y congruencia, porque en Marina, la ley es para todos.”