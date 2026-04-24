El canciller iraní Araghchi llegó a Pakistán para las negociaciones con Estados Unidos

fuente: infobae

Tras confirmar la extensión del alto el fuego entre Israel y Líbanoy mientras se esperan definiciones sobre el futuro de las negociaciones con el régimen de Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este jueves que exista algún plan para recurrir a un ataque nuclear contra territorio iraní y calificó de “absurda” la posibilidad de emplear ese tipo de armamento en el actual conflicto.

En paralelo, Estados Unidos reforzó su presencia en Medio Oriente e informó la llegada del portaviones USS George H.W. Bush, mientras el Comando Central mantiene la presión sobre el país persa mediante el bloqueo de sus puertos.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que las fuerzas armadas de su país están preparadas para reiniciar operaciones militares de gran escala contra Irán y que solo esperan la “luz verde” de Washington para lanzar una ofensiva que, según sus palabras, buscará “completar la eliminación de la dinastía Khamenei” y asestar golpes devastadores a las infraestructuras estratégicas del régimen teocrático.