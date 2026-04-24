Atendió Municipio más mil 200 baches durante la semana del 20 al 24 de abril

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Obras Públicas, atendió mediante el programa emergente mil 209 baches durante el periodo del 20 al 24 de abril.

Durante esta semana, las múltiples cuadrillas de bacheo estuvieron en las calles de más de 20 colonias, así como en avenidas principales.

A través de los recorridos que realizan los supervisores del Departamento de Mantenimiento Vial se determinan las zonas donde se va a intervenir con bacheo, así como también la colaboración de los ciudadanos al realizar su reporte por los diferentes medios de comunicación.

El Gobierno Municipal mantiene el compromiso con los ciudadanos de realizar acciones para mejorar las condiciones de movilidad dentro de Chihuahua Capital, haciendo de las calles y vialidades más seguras y eficaces.

Se invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio.