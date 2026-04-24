Visitan Regidores albergue que atiende a víctimas de violencia y entregan paquetes de cuidado personal

La fracción edilicia del Partido Acción Nacional realizó esta mañana una visita al albergue de niñas víctimas de violencia, donde hicieron entrega de paquetes de aseo y cuidado personal y ofrecieron gestiones para acercar apoyos que requiera la institución esto como parte de las acciones permanentes de acercamiento con los sectores más vulnerados de la sociedad.

La institución visitada alberga actualmente a 48 niñas, quienes reciben atención psicológica especializada, así como una amplia gama de actividades formativas y recreativas entre las que destacan la pintura, el deporte y otras disciplinas diseñadas para mantenerlas activas, estimular su aprendizaje y contribuir a su desarrollo integral.

Durante el recorrido, las y los Regidores se entrevistaron con la directora del albergue, con quien dialogaron sobre las necesidades de la institución y el trabajo que día a día se realiza en favor de las niñas que ahí se encuentran bajo resguardo y atención.

Participaron en esta visita la cual fue organizada por el Regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública Issac Díaz; la Coordinadora de la fracción edilicia del PAN, Regidora Isela Martínez; las Regidoras Myrna Monge, Lupita Borruel y Joni Barajas; así como los Regidores Félix Martínez, Adán Galicia, Luis Abraham Villegas Escandón y el Regidor del PRD Omar Márquez.

Estas actividades se enmarcan dentro de las políticas públicas de cercanía y atención ciudadana impulsadas por el Presidente Municipal Marco Bonilla, así como la atención y trabajo en beneficio de las infancias de Chihuahua a través de las cuales los ediles panistas reafirman su compromiso de estar presentes donde la población más lo necesita, trabajando de manera directa por el bienestar de las familias chihuahuenses y, en particular, de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

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