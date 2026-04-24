Preside Marco Bonilla asamblea regional de RMCAN en Meoqui para trabajar en favor de la niñez

El alcalde Marco Bonilla, encabezó una asamblea regional de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez (RMCAN), en el municipio de Meoqui, el cual es un trabajo en conjunto con alcaldes de otros municipios de la región del estado como una sola alianza que brinde una mejor calidad de vida a niñas, niños y adolescentes de todo Chihuahua.

Dentro de esta sesión, tomó protesta a nueve alcaldes, Meoqui, Aldama, Aquiles Serdán, Camargo, Julimes, Ojinaga, Rosales, San Francisco de Conchos y Saucillo; quienes se comprometen a conocer, compartir y aplicar estrategias que se desarrollarán en los municipios que forman parte de esta red.

En su mensaje, el Alcalde compartió que la seguridad y el desarrollo de la comunidad empiezan en la familia y en la infancia desde casa, en la manera en que se acompaña a los hijos y se les enseñan valores con palabras y ejemplos; y este será uno de los temas centrales de esta asamblea: “desarrollo comunitario desde la infancia”.

Agregó también, temas clave mediante platicas y mesas de trabajo en rubros como: “Recuperación de espacios públicos”, “participación comunitaria” “generación de comunidades seguras” y más.

La presidenta municipal de Meoqui, Miriam Soto, destacó la importancia de los trabajos por la niñez, y esta una jornada que demuestra que cuando se unen los municipios por la misma causa, quienes salen ganando son las niñas, niños y adolescentes de Chihuahua y del país.

Marco Bonilla es presidente de esta red a nivel nacional, la cual une a ediles de municipios de todo el país para llegar al mismo objetivo de trabajar por las infancias. Con esta nueva integración de alcaldes de la región, actualmente ya suman 42 de los 67 Municipios del estado integrados a esta red, siendo Chihuahua donde más municipios participan en todo el país.