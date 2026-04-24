Inauguran infraestructura turística en al región noroeste

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo inauguró en la región noroeste diversas obras de infraestructura, y entregó distintivos de calidad a empresas del sector.

En Nuevo Casas Grandes, el titular de la dependencia, Edibray Gómez y la alcaldesa Edith Escárcega, encabezaron la reinauguración del Armoncito Turístico, parte de una tradición ferroviaria regional, con inversión de 230 mil pesos.

Además se puso en marcha el Cuarto Inmersivo del Centro de Artes Plásticas, que implicó recursos por 350 mil pesos para difundir la obra pictórica y la cultura regional, que fusiona la esencia de Paquimé con un enfoque contemporáneo.

El funcionario entregó ocho distintivos de calidad turística Moderniza, dos Sellos de Turismo Incluyente, un Registro Nacional de Turismo y 26 gafetes de Anfitriones Turísticos, a empresas que cumplen con estándares en materia de calidad, inclusión y mejora continua.

Con el Distintivo Moderniza se distinguió al Hotel Hacienda, Hotel La Casa de los Vientos, Bliss Travel, La Hacienda Restaurante y Eventos, Quiero Ligero, Sushi Box, Sushi Box Centro y Bronco Tacos. El Registro Nacional de Turismo fue otorgado a Durazno Inn.

En Casas Grandes, Pueblo Mágico, el funcionario inauguró el Parque Hundido “Esferas del Tiempo”, con inversión de 3.5 millones de pesos, proyecto que consta de andadores, áreas verdes, explanadas, escenario central y espejo de agua, a fin de mejorar la imagen urbana de la región.

En este acto participó también el alcalde Roberto Lucero Galaz, funcionarios estatales, municipales y representantes de la sociedad civil.