Ponen a prueba habilidades en el Rally Universitario del Gobierno Municipal

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación y la Subdirección de Atención a la Juventud, protagonizó una jornada inolvidable durante el Rally Universitario con más de 250 estudiantes universitarios llenos de energía y entusiasmo.

La cancha de americano “Wildcats” del Polideportivo Luis H. Álvarez fue el escenario donde las y los jóvenes, organizados en equipos, recorrieron 11 estaciones diseñadas para poner a prueba sus habilidades y destrezas tanto físicas como mentales. Cada reto representó una oportunidad para demostrar fortaleza, agilidad, ingenio y, sobre todo, la capacidad de trabajar unidos por un objetivo común.

Durante dos intensas horas, el ambiente se llenó de porras, risas y muestras de compañerismo, mientras estudiantes de distintas instituciones educativas rompían barreras y construían lazos que fortalecen el tejido social universitario. Más allá de la competencia, el rally se convirtió en un espacio de encuentro, integración y crecimiento personal.

Al finalizar, se llevó a cabo la premiación de los equipos ganadores, reconociendo no solo su desempeño, sino también su disciplina, coordinación y entrega en cada una de las pruebas.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la juventud chihuahuense, impulsando iniciativas que inspiran, motivan y generan sentido de pertenencia, apostando por una comunidad estudiantil más unida, participativa y resiliente.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse a la Subdirección de Atención a la Juventud al teléfono 072, extensiones 6568 y 6569, o acudir a sus oficinas ubicadas en la avenida de la Cantera S/N, Campestre I Etapa, Panamericana, en un horario de 8:30 a 16:00 horas en días hábiles.