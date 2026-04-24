Regidor de Morena rechaza nuevas donaciones y descarta universidad en El Reliz

El regidor de Morena, Hugo González, se pronunció respecto a la petición de colonos de la zona de El Reliz, quienes han solicitado no solo la construcción de una secundaria, sino también de una universidad.

El edil señaló que mantiene una postura firme en contra de otorgar comodatos y donaciones a particulares, además de expresar su preocupación por la preservación de la reserva municipal, tanto en El Reliz como en otras áreas de la ciudad.

En cuanto al proyecto educativo, aclaró que hasta el momento no existe autorización para la construcción de ningún plantel público en dicha zona, ya sea de nivel primaria, secundaria o superior, aún y cuando el cabildo dio luz verde a dos terremos, primero deben ser evaluados por la autoridad educativa.

Sobre la propuesta de una universidad, González destacó que ya existen instituciones de educación superior cercanas, como la Universidad Politécnica de Chihuahua en El Reliz y la Universidad Tecnológica de Chihuahua en la zona de La Cantera. Añadió que, debido a la magnitud que implica una universidad, no resulta viable establecer una nueva en cada sector de la ciudad.

En este sentido, también fue cuestionado el regidor del mismo partido Miguel Riggs, quien mencionó hay muy buenas opciones públicas que son efocadas en las carreras que hoy son catalogadas como mejor pagadas en el país y se deben aprovechar, descartando opciones como las que hay en otras partes del país la “universidad del bienestar”, ya que estas se enfocan en sectores muy vulnerables y, la zona el Reliz en Chihuahua es uno de los sectores de mayor costo tanto en plusvalías como economía de los habitantes que falcimente pueden trasladarse a otras escuelas.