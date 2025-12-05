Reconoce CANACINTRA buen inicio de gobierno de Sheinbaum, pide activar el “Plan México”

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), Armando Gutiérrez, evaluó el cierre de este 2025 del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum como “positivo”, aunque señaló que aún está pendiente el cumplimiento de una de sus principales propuestas económicas: la puesta en marcha del llamado “Plan México”.

Gutiérrez destacó que la iniciativa representa una estrategia clave para detonar el crecimiento económico rumbo al 2030, al centrarse en la relocalización industrial, el fortalecimiento del mercado interno mediante productos “Hecho en México”, el impulso a la innovación tecnológica, la sostenibilidad y el apoyo directo a las pequeñas y medianas empresas.

El dirigente empresarial afirmó que CANACINTRA respalda plenamente este proyecto, pues busca contribuir con su experiencia técnica y productiva para modernizar la industria nacional, elevar la competitividad y asegurar que el sector privado forme parte de las decisiones estratégicas del gobierno federal.