Capturan a dos sujetos con armas de fuego vinculados a homicidio doloso

Como parte de las acciones de seguridad implementadas en Ciudad Juárez, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado llevó a cabo el arresto de dos hombres que tripulaban un vehículo presuntamente relacionado con un homicidio doloso ocurrido durante el presente mes, quienes además se encontraban en posesión de armamento.

La intervención inició cuando el personal de la Dirección de Análisis Táctico, desde la Torre Centinela, detectó a través de la videovigilancia un vehículo BMW de color azul. Dicha unidad fue identificada por su participación en un ataque armado contra dos personas el pasado 17 de abril.

Tras el hallazgo virtual, se coordinó la ubicación del automóvil con el grupo especial de Detectives, cuyos agentes se desplegaron de inmediato hacia la calle Nicasio Jurado para interceptar el objetivo y realizar la inspección correspondiente.

En el lugar, los oficiales abordaron a quienes se identificaron como Carlos Jesús G. J. y Jonathan Ismael S. R. Al realizar una revisión detallada del vehículo, que portaba placas del estado de Texas, los elementos localizaron un compartimento oculto bajo el cofre, cerca de la zona del líquido de frenos, donde se ocultaban dos armas de fuego abastecidas con siete cartuchos útiles cada una.

Por lo anterior, se procedió al formal arresto de ambos sujetos, quienes junto con el vehículo y el armamento incautado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para dar continuidad a las investigaciones y determinar su situación jurídica.

Este resultado reafirma la eficacia de la estrategia de seguridad liderada por Gilberto Loya, donde la integración de la inteligencia policial y el despliegue tecnológico de la Plataforma Centinela permiten identificar y capturar objetivos prioritarios, asimismo, el titular de la SSPE, reiteró la utilidad de la Torre Centinela como nuevo centro de mando estratégico, que funge para garantizar que los actos que vulneran la paz de los chihuahuenses no queden impunes.