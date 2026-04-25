Celebran el Día internacional de la Danza con un espectáculo de talla mundial

El Gobierno Municipal, a través del Instituto de Cultura, celebró el Día Internacional de la Danza con la presentación del espectáculo “Sabor-Life is Rhythm” en el Teatro de la Ciudad, una experiencia artística de primer nivel que fortalece la oferta cultural de la ciudad.

El evento registró una gran asistencia, reflejo del interés de la ciudadanía por disfrutar propuestas culturales de calidad, en una noche que destacó por su energía, talento y conexión con el público, cumpliendo así con la estrategia de acercar el arte a todas y todos.

“Sabor-Life is Rhythm” es un espectáculo internacional que reunió a cinco músicos y cuatro bailarines en escena, integrando tres generaciones en una puesta que difundió el “sabor” y el claqué a través de un recorrido desde sus orígenes hasta la actualidad, mediante una fusión de estilos y ritmos ejecutados con pasión y respeto.

Con una duración de 75 minutos, la función sin costo ofreció una experiencia dinámica y emotiva, caracterizada por la música en vivo, la improvisación y la calidad interpretativa de sus integrantes, lo que permitió al público disfrutar de un espectáculo único.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso cumplido de brindar atención a la ciudadanía mediante programas que fortalecen el acceso a la cultura, impulsan la convivencia social y consolidan una agenda artística de calidad para las familias chihuahuenses.

Para conocer más información sobre eventos similares a este se pueden consultar las redes sociales del Instituto de Cultura y del Gobierno Municipal.