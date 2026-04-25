Abre convocatoria para participar en los Premios Estatales de Literatura Joven 2026

La Secretaría de Cultura abrió la convocatoria para los Premios Estatales de Literatura Joven 2026, que reconocen y estimulan la creación.

Pueden participar jóvenes de entre 18 y 30 años de edad en las categorías “Nellie Campobello” de Cuento; “Rogelio Treviño” de Poesía y “Federico Ferro Gay”, de Ensayo.

El certamen estará disponible para registro hasta el 30 de junio de 2026.

Los participantes deberán presentar una obra inédita y solo se podrán inscribir en una de las categorías.

Además es necesario llenar el formulario de registro, a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek1zTRgqICrwFdctKtxlOJb2bkjC4GT2PQ7PppIh8bjD3fZw/viewform?pli=1.

En el mismo se solicitan datos como: título de la obra, seudónimo del autor, nombre del premio en el que participa, edad, género y municipio, además del trabajo que debe tener una extensión de entre 30 y 60 cuartillas.

En cada categoría se otorgará al ganador un premio de 20 mil pesos y un reconocimiento, así como la publicación impresa de la obra, a través del Departamento del Programa Editorial de la Secretaría de Cultura.

Los resultados serán publicados en agosto de 2026 y la ceremonia de premiación se llevará a cabo en el marco de la Feria del Libro de Chihuahua del presente año.

Para más detalles y generalidades de la convocatoria, las personas interesadas pueden acceder en: https://www.culturachihuahua.com/literaturajoven/convocatoria.