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Abre convocatoria para participar en los Premios Estatales de Literatura Joven 2026

Michelle MtzestatalesliteraturaPremios

La Secretaría de Cultura abrió la convocatoria para los Premios Estatales de Literatura Joven 2026, que reconocen y estimulan la creación.

Pueden participar jóvenes de entre 18 y 30 años de edad en las categorías “Nellie Campobello” de Cuento; “Rogelio Treviño” de Poesía y “Federico Ferro Gay”, de Ensayo.

El certamen estará disponible para registro hasta el 30 de junio de 2026.

Los participantes deberán presentar una obra inédita y solo se podrán inscribir en una de las categorías.

Además es necesario llenar el formulario de registro, a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek1zTRgqICrwFdctKtxlOJb2bkjC4GT2PQ7PppIh8bjD3fZw/viewform?pli=1.

En el mismo se solicitan datos como: título de la obra, seudónimo del autor, nombre del premio en el que participa, edad, género y municipio, además del trabajo que debe tener una extensión de entre 30 y 60 cuartillas.

En cada categoría se otorgará al ganador un premio de 20 mil pesos y un reconocimiento, así como la publicación impresa de la obra, a través del Departamento del Programa Editorial de la Secretaría de Cultura.

Los resultados serán publicados en agosto de 2026 y la ceremonia de premiación se llevará a cabo en el marco de la Feria del Libro de Chihuahua del presente año.

Para más detalles y generalidades de la convocatoria, las personas interesadas pueden acceder en: https://www.culturachihuahua.com/literaturajoven/convocatoria.

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