Fiestas escandalosas son falta administrativa; exhortan a evitar conflictos con mediación vecinal

Con la intención de mantener la buena convivencia y el orden en las colonias, el Gobierno Municipal de Chihuahua recuerda que las fiestas con ruido excesivo, constituyen una falta administrativa, de acuerdo con el Reglamento del Sistema de Justicia Cívica para el Municipio de Chihuahua.

La música a alto volumen, los gritos o cualquier ruido que altere la tranquilidad de los vecinos pueden afectar el derecho de otras personas a vivir en un entorno seguro y respetuoso, por ello, estos reportes son atendidos por la Dirección de Seguridad Pública Municipal y representan uno de los reportes más recurrentes al 9-1-1.

Es por ello que la corporación municipal apuesta por el diálogo, a través del modelo de Justicia Cívica, se busca que los conflictos se resuelvan de manera pacífica, promoviendo acuerdos entre vecinos antes de que la situación escale.

Para ello, se invita a la ciudadanía a acercarse al departamento de Mediación, donde las partes involucradas pueden dialogar y encontrar soluciones voluntarias, evitando problemas mayores.



Quienes deseen recibir asesoría y ayuda de los mediadores, pueden acudir a exponer su caso a cualquiera de las dos comandancias, ubicadas en las avenidas Homero o Pacheco, a las delegaciones duales de Jardines de Oriente y Riberas de Sacramento, o bien comunicarse al teléfono 614-429-60-00, en las extensiones 1184, 3238, 3253 y 3226.

El Gobierno Municipal reitera que el objetivo es fomentar el respeto, la responsabilidad compartida y contribuir a que las familias chihuahuenses vivan en un ambiente tranquilo y con armonía.