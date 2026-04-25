Regidor expresa condolencias por el fallecimiento de Fernando Rodríguez Alvarado

El regidor Félix Martínez manifestó su profundo pesar por el fallecimiento de Fernando Rodríguez Alvarado, ocurrido el pasado 24 de abril de 2026, y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares y seres queridos.

A través de un mensaje público, el edil se unió a la pena que embarga a la familia, destacando la cercanía con su padre, a quien identificó como su gran amigo, Nacho Rodríguez.

En sus palabras, expresó sus condolencias y deseó pronta resignación y paz tanto para sus hijos como para todos sus allegados.“Me uno a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de Fernando Rodríguez Alvarado”, señaló, reiterando su acompañamiento en este momento difícil.

Asimismo, elevó una oración por el eterno descanso del fallecido, confiando en que “Dios lo tenga en su santa gloria”.

El mensaje concluye con un respetuoso “Descanse en paz”, sumándose a las muestras de duelo que han surgido en distintos sectores de la comunidad.