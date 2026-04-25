Menor resulta con lesiones en Los Naranjos tras explosión de tanque

Momentos de pánico y confusión se vivieron la tarde de este sábado en la colonia Los Naranjos, luego de que un tanque de gas de 11 litros estallara de forma repentina mientras era abastecido, dejando como saldo a un menor de 11 años lesionado.

Los hechos ocurrieron en una despachadora ubicada en el cruce de avenida del Carruaje y calle Denise, donde, de acuerdo con versiones preliminares, la base del cilindro reventó al momento del llenado, generando una fuerte explosión que lanzó fragmentos metálicos a varios metros de distancia.

Una de las esquirlas alcanzó al menor, provocándole lesiones que obligaron a su traslado inmediato por parte de familiares al Hospital Morelos, donde recibió atención médica especializada.

Tras el estruendo, la zona fue sitiada por elementos de la Policía Municipal de Chihuahua, personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de Chihuahua y Protección Civil Municipal de Chihuahua, quienes inspeccionaron el área para descartar nuevos riesgos y determinar qué provocó el estallido.

Las autoridades ya abrieron una investigación para establecer si la explosión fue consecuencia de una falla estructural en el tanque, un defecto en la válvula o una irregularidad durante el procedimiento de llenado.

El estado de salud del menor permanece reservado.

La explosión encendió nuevamente las alertas sobre la revisión y manejo adecuado de cilindros de gas en la ciudad.