Yolanda Andrade exige a Claudia Sheinbaum frenar ola de violencia y desapariciones: “¡Saque la garra!”

fuente: infobae

La conductora, quien enfrenta una lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica, también exigió resultados al gobernador Rubén Rocha Moya.

Yolanda Andrade hace un llamado a Claudia Sheinbaum para que se actúe ante la creciente ola de violencia que azota el estado de Sinaloa.

(Claudia Sheinbaum, Facebook / Yolanda Andrade, Instagram)En medio de una crisis de salud derivada de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la conductora Yolanda Andrade lanzó un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para exigir acciones frente a la crisis de desapariciones y la violencia en el país.

Un llamado directo a la presidenta SheinbaumLa conductora dirigió un mensaje específico a la titular del Ejecutivo federal:

“Señora presidenta Claudia Sheinbaum, mucho gusto, me presento.

Yo como ciudadana mexicana amo a mi país”. A continuación, elevó el tono de su exigencia.