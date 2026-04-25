Dorados cae ante Sultanes en LMB; bautizan estadio “Héctor Espino”

fuente: desde las gradas

En un día histórico para Chihuahua, al nombrar el Estadio “Héctor Espino” previo al juego inaugural para los Dorados de Chihuahua con una pletórica entrada el recinto ubicado al sur de la capital, Sultanes de Monterrey se llevó el encuentro por pizarra de 5-4, al abrir la tercera serie de la campaña 2026 en la Liga Mexicana de Beisbol Banorte.

Con la presencia del presidente de la LMB, Horacio de la Vega, así como el presidente del Club Dorados, Anwar Mauricio Elías Ortiz, además de autoridades de la entidad y municipio, se llevó a cabo el especial cotejo con una asistencia de 7 mil espectadores.

Además, se contó con los familiares del “Supermán” de Chihuahua, encabezados por su hijo Héctor Espino Vázquez, en evento protocolario del cambio de nombre del Estadio Monumental a “Héctor Espino”.

Sultanes (6-1) se llevó el primer encuentro de volteretas, anotando en el noveno capítulo para lograr la victoria y seguir en comando de la Zona Norte. Dorados (3-4) ligó derrotas por primera ocasión en la temporada.

El dominicano Emilio Vargas abrió por los Dorados y el sinaloense Manuel Urías por los Sultanes.Chihuahua inauguró la pizarra desde el primer episodio con el tercer cuadrangular de la campaña del “Samurái” Alex Mejía, anotando también Mark Contreras para el 2-0.

Los Fantasmas Grises atacaron en el cuarto rollo en el home run de Víctor Mendoza, así como el vuelacercas de dos carreras de Luis Santos para darle la vuelta al encuentro.

En el quinto inning, el out productivo de Gustavo Nuñez en bateo y corrido, envió al plato a Ricardo Genovés para situar pizarra de 4-2.