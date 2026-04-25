Caída en participaciones federales golpea a municipios del país

El Gobierno Municipal de Chihuahua enfrenta una disminución de 58 millones de pesos en participaciones federales durante el último mes, una situación que refleja un problema que enfrentan todos los municipios del país.

En el caso de Chihuahua Capital, la tesorera municipal, Aída Amanda Córdova Chávez, informó que esta reducción impacta directamente en la planeación financiera del Ayuntamiento, porque los obliga a hacer ajustes presupuestales.

Desde inicios de 2026 ya se habían anticipado recortes federales superiores a mil millones de pesos para el estado de Chihuahua, lo que ha complicado la operación de los municipios que dependen en gran medida de estos recursos.

A pesar de este panorama, la tesorera señaló que aún quedan varios meses en el año en los que podría registrarse una recuperación en la captación de recursos federales, aunque el entorno económico genera incertidumbre.

En el rubro de aportaciones federales del Ramo 33, el estado recibió 30 mil 652 millones de pesos, lo que representa una reducción de 218 millones de pesos respecto a lo proyectado en el Paquete Económico 2026.

En cuanto a los ingresos propios, explicó que el rubro de traslado de dominio, relacionado con operaciones como compraventa, donación o herencia de bienes inmuebles, mantiene un ritmo lento, derivado de la desaceleración económica y la menor dinámica del mercado inmobiliario.

Este escenario ha sido interpretado por autoridades locales como un castigo presupuestal que limita la capacidad de respuesta de los gobiernos municipales ante las necesidades ciudadanas, una problemática que se replica en distintas regiones del país, donde las participaciones federales representan una parte fundamental del ingreso público, sobre todo en municipios pequeños.

El comportamiento coincide con indicadores recientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, que reportó la cancelación de 76 registros patronales en febrero de 2026 en Chihuahua, una cifra superior a la del mismo periodo del año anterior, lo que evidencia una contracción en la actividad económica y refuerza el impacto negativo que enfrentan los municipios ante la reducción de recursos federales.