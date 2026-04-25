¿Estados Unidos mantendrá o reducirá los aranceles al sector automotriz en México?

fuente: unotv

Estados Unidos estableció nuevas reglas para reducir los aranceles de acero y aluminio provenientes de México y Canadá destinados al sector automotriz. El nuevo gravamen podrá bajar del 50% al 25%, según lo determine el Departamento de Comercio estadounidense.

La disminución solo aplicará a las compañías que cumplan con los siguientes compromisos y presenten la información requerida por la dependenciaProveedores de fabricantes automotrices en EUA

Negocios que cumplen con reglas T-MEC

Compañías que comprometen nueva inversión en acero y aluminio en EUA

El Departamento de Comercio determinará la vigencia del beneficio, el cual podrá ser revocado en caso de incumplimiento de los compromisos.