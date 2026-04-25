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Inicia JMAS este lunes construcción de línea de alcantarillado en avenida Homero

Michelle MtzCierre de callesdestacadoJMAS

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua informó que este lunes, iniciará la construcción de una línea de alcantarillado sanitario en la avenida Homero, entre Industrias y Ferrocarril.

Por este motivo se cerrará el carril derecho en el sentido poniente-oriente, para permitir el desarrollo de las labores.

La dependencia exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones, utilizar rutas alternas y respetar la señalización preventiva que se instalará en el área.

Se pide a los automovilistas su comprensión ante las molestias que pueda ocasionar esta obra, que tiene como objetivo mantener en óptimas condiciones la infraestructura hidráulica, y ofrecer un servicio eficiente y de calidad a los chihuahuenses.

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