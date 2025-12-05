Fin de semana con mañanas frías y poca probabilidad de lluvia
La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que este fin de semana, del 5 al 7 de diciembre, persistirán las temperaturas frías por las mañanas, con máximas moderadas durante el día.
De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para este viernes, se pronostica una temperatura máxima de 18°C y mínima de 7°C, con cielo nublado, acompañado de ráfagas de hasta 35 kilómetros por hora, y una probabilidad de lluvia del 3 por ciento.
Para este sábado se espera un ambiente ligeramente más cálido por la tarde, con máxima de 22°C y mínima de 7°C, cielo soleado, ráfagas de hasta 35 kilómetros por hora con una probabilidad de lluvia será del 5 por ciento, principalmente por la mañana.
Finalmente, para este domingo, el cielo permanecerá soleado, con una máxima de 21°C y mínima de 6°C, con ráfagas de hasta 35 kilómetros por hora sin probabilidad significativa de precipitación.
La Coordinación Municipal de Protección Civil exhorta a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones ante las bajas temperaturas, como abrigarse adecuadamente, resguardar a mascotas y evitar el uso de anafres dentro del hogar.