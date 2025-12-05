Entrega alcalde apoyos navideños a boleros

El alcalde Marco Bonilla, acompañado del secretario del Ayuntamiento Roberto Fuentes, realizó la tradicional entrega de pavos y abrigos para los boleros y aseadores de calzado del Centro Histórico.

Con tamales y champurrado los boleros qué soy ya un icono de la zona convivieron con el edil, mientras agradecíanpor un año mas de trabajo y uno que otro aprovechó para hacerle alguna petición.

En total se entregaron 80 pavo, y misma cantidad de chamarras, chalecos y gorras.