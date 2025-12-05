CCE ve con buenos ojos la reforma a la Ley de Aguas

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Leopoldo Mares Delgado, señaló que el sector empresarial observa de manera positiva la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, recientemente aprobada en la Cámara de Diputados y aún en análisis para su votación en el Senado de la República.

No obstante, consideró necesario que las autoridades escuchen a los agricultores que mantienen bloqueos en los puentes internacionales, pues las afectaciones ya comienzan a impactar a diversas empresas.

Mares Delgado destacó que las modificaciones solicitadas por el Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua (CEACH) fueron incorporadas al dictamen, lo cual calificó como un avance importante.

Agregó que también se añadieron nuevas enmiendas, y que, en términos generales, el empresariado ve de manera favorable la propuesta de reforma.“Creemos que la reforma va a estar bien.

En el caso de los bloqueos sí estamos preocupados, porque se trata de agricultores y no sabemos qué otras adecuaciones buscan, pero las afectaciones al tráfico y a la actividad comercial ya son evidentes”, expresó.

El líder del CCE hizo un llamado a las autoridades federales para dialogar con los productores inconformes y encontrar una solución que permita restablecer la normalidad en los cruces fronterizos.