Reconoce Marco Bonilla a familias de policías caídos con convivio decembrino.

Se realizó un desayuno, rifa de regalos y un espacio de convivencia para honrar la memoria de los elementos.

Como parte de las tradicionales fiestas decembrinas, el alcalde Marco Bonilla encabezó un convivio con familias de policías municipales caídos en el cumplimiento de su deber, como un gesto de reconocimiento al valor, entrega y vocación de servicio de quienes dieron su vida por la seguridad de Chihuahua.

Durante el encuentro, las familias disfrutaron de un desayuno, un espacio de charla, anécdotas y la rifa de diversos regalos como pantallas y electrodomésticos, en un ambiente de cercanía y gratitud por el legado que dejaron sus seres queridos dentro de la corporación.

En su mensaje, el Alcalde destacó la valentía de los agentes municipales que, con coraje y compromiso, contribuyeron a que hoy Chihuahua sea una ciudad más segura. Subrayó que su entrega permanece viva en cada calle, colonia y familia que hoy vive con mayor tranquilidad.

Marco Bonilla también reconoció lo difícil que es enfrentar la ausencia de un ser querido, pero resaltó que quienes partieron lo hicieron cumpliendo la misión que más amaban: servir y proteger a su ciudad.

“Deben de estar muy orgullosos porque pocos tienen esa dicha, de entregar absolutamente todo por hacer lo que más quiere, y más, por asegurarse que niñas, niños y jóvenes de esta ciudad puedan vivir en paz, sin que nadie les quite la tranquilidad. Eso hicieron sus seres queridos”, expresó.

Por su parte, el director de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas, resaltó que esta administración ha trabajado de manera permanente en la dignificación policial, tanto al interior de la corporación como de cara a la ciudadanía, fortaleciendo una policía cercana, humana y de puertas abiertas.